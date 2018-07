Onrust in Indiase staat om volksregister

De Indiase autoriteiten zeggen dat vier miljoen mensen in de staat Assam niet kunnen bewijzen dat ze Indiase burgers zijn. Hun namen ontbreken op een concep-volksregister van burgers in de grensstaat. Het bevolkingsonderzoek heeft geleid tot onrust onder Bengaals sprekende moslims in het gebied, die vrezen te worden uitgezet.

Inwoners van de staat moesten documenten overleggen met bewijs dat zij of hun families al voor 24 maart 1971 in India woonden. In totaal hebben ruim 30 miljoen mensen daaraan gehoor gegeven. Een hoge functionaris zei dat de miljoenen mensen die buiten de boot vielen nog een kans krijgen om alsnog te worden opgenomen in het volksregister.

Critici zien het bevolkingsonderzoek als een maatregel die is gericht tegen de moslimminderheid. Honderdduizenden mensen zijn begin jaren zeventig naar India gevlucht vanuit Bangladesh. Dat land maakte zich door een bloedige oorlog vrij van Pakistan. De meeste vluchtelingen streken neer in Assam.