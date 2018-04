Onrust in India na verkrachting kinderen

In India zijn de gemoederen hoog opgelopen door twee verkrachtingszaken. Een van de slachtoffers is een achtjarig meisje dat door meerdere mannen was ontvoerd, verkracht en daarna vermoord in de noordelijke deelstaat Jammu en Kasjmir.

Het moslimmeisje maakte deel uit van een nomadische stam. De politie heeft acht verdachten opgepakt. Onder hen zijn een voormalige regeringsmedewerker en vier politiemensen. De BBC meldde dat alle verdachten hindoes zijn. Nationalistische groepen van hindoes zijn woedend over de aanhoudingen. Ze hebben onder meer actie gevoerd voor een rechtbank in Jammu en Kasjmir.

In een andere zaak is een parlementslid van de regerende nationalistische hindoepartij BJP in het nauw geraakt. Hij wordt verdacht van het ontvoeren en verkrachten van een zestienjarig meisje in de noordelijke deelstaat Utter Pradesh negen maanden geleden. De politie maakte geen werk van het onderzoek naar de verkrachting, waardoor een storm van protest losbarstte. De autoriteiten hebben de zaak nu in handen gegeven van de Indiase recherchedienst CVI.