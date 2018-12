Onrust in Congo rond verkiezingen

De politie in Congo heeft traangas gebruikt om demonstranten uiteen te jagen die banden in brand hadden gestoken en centra aanvielen waar ebolapatiënten worden behandeld. De actievoerders zijn kwaad omdat hun woonplaatsen niet mee mogen doen aan de verkiezingen van komende zondag.

De kiescommissie sloot enkele steden uit omdat daar ebola heerst en sprake is van geweld door gewapende milities. In die plaatsen is juist de oppositie sterk vertegenwoordigd. Lokale politici noemen de maatregel een steun in de rug van Emmanuel Ramazani Shadary, die de favoriet is van vertrekkend president Joseph Kabila.

Volgens het Congolese ministerie van Gezondheid vluchtten in de stad Beni enkele tientallen patiënten toen een ebolacentrum werd aangevallen.