Onrust in Belgische gevangenis over coronavirus

Zo’n 95 gedetineerden in de gevangenis van het Belgische Dendermonde weigeren na de ochtendwandeling weer naar binnen te gaan. De gevangenen eisen maatregelen vanwege het nieuwe coronavirus.

Er is kleding in brand gestoken en de toestand is onrustig bij het complex, meldt het Belgische directoraat-generaal dat over de penitentiaire inrichtingen gaat. In de gevangenis is rookontwikkeling ontstaan, ook in de cellen. De brandweer en politie zijn ingeschakeld.

De gedetineerden eisen mondkapjes en willen dat bezoek opnieuw wordt toegelaten. Als voorzorgsmaatregel werd door de leiding al het bezoek tot 3 april opgeschort. De gevangenen kregen 20 euro extra beltegoed als compensatie.

„Onze mensen zijn ter plaatse en onderhandelen nu met de gedetineerden”, zegt burgemeester Piet Buyse van Dendermonde over de situatie. „Ik heb er vertrouwen in dat het snel tot een oplossing zal komen.”