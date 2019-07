Onlusten in Parijs na legerparade

In de nasleep van de grote parade in Parijs zijn onlusten uitgebroken. De politie vuurde bij de Champs-Elysées traangas af om betogers uiteen te drijven.

De beroemde weg in het hart van de Franse hoofdstad was na het defilé op nationale feestdag 14 juli heropend voor verkeer. Het kwam toen ook tot ongeregeldheden. Betogers scandeerden slogans tegen de regering en staken vuilnisbakken in brand.

Na de parade was al melding gemaakt van de arrestatie van meer dan 150 betogers, onder wie twee leiders van de protestbeweging Gele Hesjes. Die demonstreert al maanden tegen het beleid van de regering van president Emmanuel Macron. Het kwam daarbij al eerder tot ongeregeldheden in Parijs.

De betogers waren zondag ook afgekomen op de parade. Ze maakten hun ongenoegen over president Macron luidkeels duidelijk terwijl hij de troepen inspecteerde. Bij het defilé waren ook meerdere Europese leiders aanwezig, onder wie de Nederlandse premier Mark Rutte.

Op 14 juli wordt stilgestaan bij de bestorming van de Bastille-gevangenis aan het begin van de Franse Revolutie. Dat gaat traditioneel gepaard met een militaire parade.