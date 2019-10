Onlusten in opvangkamp Malta

Migranten hebben voor onrust gezorgd in een opvangkamp In Malta. De auto’s van zeker vijf medewerkers werden in brand gestoken. Een politieagent raakte bij de onlusten, in de nacht van zondag op maandag, lichtgewond.

De ongeregeldheden vonden plaats in een een voormalige Britse legerbarak in Hal Far, vlakbij het vliegveld van Malta. Een politiewoordvoerder meldde maandagochtend dat de situatie weer onder controle is.

Malta en buurland Italië klagen al geruime tijd dat zij worden opgescheept met duizenden migranten die vanuit Afrika en het Midden-Oosten de Middellandse Zee oversteken. Vorige maand hebben beide landen een deal gesloten met andere EU-lidstaten die de opvang van migranten moet regelen.