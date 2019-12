Online shoppen New York hachelijk avontuur

Met de feestdagen voor de deur zijn Amerikanen weer massaal begonnen internetinkopen te doen. Voor inwoners van New York kan dat nogal eens uitlopen op een deceptie. Elke dag verdwijnen er in The Big Apple meer dan 90.000 postpakketjes, zo’n 20 procent meer dan vier jaar geleden, aldus The New York Times. Het merendeel valt in handen van dieven, sommige worden op het verkeerde adres bezorgd en weer andere verdwijnen eenvoudigweg.

Pakketjes worden geregeld door bezorgers op de stoep achtergelaten of in tochtportalen zonder bewaking neergezet waar dieven het voor het uitzoeken hebben. Mensen laten ze daardoor steeds vaker op werk bezorgen waardoor postkamers van kantoren overlopen. Personeel krijgt steeds vaker het dringende verzoek geen pakketjes meer af te laten leveren op kantoor.

‘Creatieve’ oplossingen zijn geboden. Via internet worden nu bijvoorbeeld onlineshoppers in contact gebracht met buurtgenoten die namens hen gedurende de hele dag pakketjes kunnen aannemen. De kosten variëren van 4,99 dollar voor een enkel pakketje tot 9,99 dollar voor een maandabonnement.