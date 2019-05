Onhandige buschauffeur richt ravage aan

Een beginnende Duitse buschauffeur heeft in Hamburg een spoor van vernielingen achtergelaten. De 53-jarige bestuurder had eerst een foute afslag genomen en zag vervolgens het gaspedaal aan voor de rem, meldt de politie.

Het ging mis toen de chauffeur van zijn route raakte en uitstapte om zich te oriënteren. De bus rolde vervolgens zonder hem verder. De man stapte snel weer in om het voertuig stil te zetten, maar vergiste zich in het pedaal. Daarop ramde hij twee geparkeerde voertuigen en kwam tot stilstand tegen een woongebouw.

De politie zegt dat de man zijn busrijbewijs „nog niet zo lang had”. De bestuurder is uit voorzorg overgebracht naar het ziekenhuis omdat hij mogelijk in shock was. Er zat ook een passagier in de bus, maar die bleef ongedeerd.