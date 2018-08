Ongeveer 25 gewonden door brand Algarve

Door een bosbrand in het noorden van de Algarve in Portugal zijn ongeveer 25 mensen gewond geraakt. De Portugese krant Diario de Noticias meldde dat een van de gewonden er slecht aan toe is.

De brand brak vrijdag uit in bergachtig gebied in de buurt van Monchique aan de noordkant van de bij toeristen populaire Algarve. Ruim 1100 brandweerlieden bestrijden de brand.

Een brandweercommandant in het district Faro zei dat vooruitgang wordt geboekt met het bestrijden van het vuur bij Monchique. Maar volgens weerkundigen wakkert de wind in het gebied maandagmiddag aan. Dat kan het bluswerk bemoeilijken.

Op veel plaatsen in Portugal zijn de afgelopen dagen temperaturen van 44 tot 47 graden gemeten. Voor de komende dagen zijn lagere temperaturen voorspeld.