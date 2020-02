Ongeveer 20 Wuhan-evacués mogelijk besmet met coronavirus

Ongeveer twintig van de 250 mensen die zondag vanuit China zijn aangekomen op de luchthaven van Istres in het zuiden van Frankrijk zijn mogelijk besmet geraakt met het nieuwe coronavirus. Zij vertoonden verschijnselen die daarop kunnen duiden en werden daarom op de landingsbaan afgescheiden van de rest. Dat heeft de Franse minister van Volksgezondheid Agnès Buzyn gezegd. Aan boord waren dertig nationaliteiten.

Tests moeten uitwijzen of het inderdaad om de gevreesde infectieziekte gaat. In Frankrijk zijn tot dusver zes bevestigde gevallen geregistreerd. Vrijdag arriveerde ook al een toestel met repatrianten uit Wuhan. Twee van hen werden doorgestuurd naar Marseille voor verder onderzoek maar bleken uiteindelijk negatief. Alle betrokkenen moeten nog wel veertien dagen in quarantaine blijven.

In het toestel dat zondag aankwam zaten volgens de autoriteiten 65 Fransen. Zijn gaan, voor zover gezond bevonden, in gezelschap van de gestrande buitenlanders naar een vakantiepark aan de Middellandse Zee om de incubatietijd van de ziekte af te wachten. Veel Europeanen mochten doorvliegen, onder wie de Nederlandse en Belgische passagiers.