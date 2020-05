Ongeveer 20 agenten gewond door rellen Berlijn

Ongeveer twintig politiemensen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag in de nasleep van de 1 meibijeenkomst gewond geraakt bij rellen in Berlijn. Dat meldde de Duitse politievakbond GdP. Volgens de vakbond werden politieagenten met onder meer flessen en stenen bekogeld.

Ondanks een verbod op grote demonstraties kwamen vrijdagavond in Berlijn enkele duizenden mensen samen voor een 1 meibijeenkomst. Dat gebeurde in de wijk Kreuzberg. De autoriteiten hadden toestemming gegeven voor twintig demonstraties met maximaal twintig deelnemers. De actievoerders trokken zich daar weinig van aan. Ook waren er in Berlijn betogers die protesteerden tegen de maatregelen tegen het coronavirus.

De politie verrichtte vrijdag en in de nacht van vrijdag op zaterdag ongeveer 350 arrestaties in Berlijn. Dat was onder meer voor het belagen van agenten en het overtreden van regels die vanwege het coronavirus van kracht zijn.