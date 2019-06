Ongeval bus met scholieren, veel gewonden

Een touringcar met scholieren is vrijdag in de Duitse deelstaat Thüringen in botsing gekomen met een auto. Meer dan twintig inzittenden van de bus raakten door het ongeval gewond, van wie zes zwaargewond, meldt de politie.

In de bus zaten zo’n vijftig scholieren van tussen de 16 en 18 jaar toen die op een weg bij Arnstadt botste met een auto. De 75-jarige bestuurster en een 80-jarige bijrijder raakten zwaargewond en zijn met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

De scholieren uit Stuttgart waren op weg naar huis. Volgens de politie lette de bestuurster van de auto niet op toen ze de weg overstak en de bus haar auto ramde. De weg was vanwege het ongeluk urenlang afgesloten.