Ongerustheid over trillende Merkel

Bij de officiële ontvangst van de nieuwe Oekraïense president Volodimir Zelenski in Berlijn begon bondskanselier Angela Merkel plotseling enorm te trillen.

Haar hele lichaam trilde tijdens het spelen van het Duitse volkslied. Het duurde niet lang, maar zorgde voor ongerustheid over de gezondheid van de 64-jarige Merkel, die al sinds 2005 de regeringsleider in de Bondsrepubliek is.

merkel

Na afloop zei Merkel geruststellend dat het weer heel goed met haar gaat, nadat ze drie glazen water had gedronken. Dat had ik blijkbaar nodig, zei ze. Volgens Duitse media heeft Merkel eerder in soortgelijke situaties last gehad van trillingen. Dat kwam toen volgens haar medewerkers door hitte en watertekort.