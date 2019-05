Ongemak bij berechting Franse IS’ers

Irak heeft dinsdag opnieuw twee Fransen ter dood veroordeeld wegens lidmaatschap van terreurbeweging IS. Parijs heeft de doodstraffen veroordeeld. Maar net als andere Europese landen, wil Frankrijk zijn Syriëgangers ook niet terug.

Eerder hoorden al vier Fransen hetzelfde vonnis van een rechtbank. De zes zijn allen veroordeeld wegens lidmaatschap van IS. De veroordeelden behoren tot een groep van twaalf Fransen die in februari in Syrië werden opgepakt en naar Irak werden gebracht. Verwacht wordt dat de andere zes Fransen de komende dagen hun straf te horen krijgen.

De mannen hebben dertig dagen om in beroep te gaan tegen het vonnis. In Irak zitten duizenden jihadisten vast die de afgelopen maanden door Syrische strijders gevangen zijn genomen. Volgens het land zijn inmiddels 500 van hen berecht.

Parijs stelt zich op het standpunt dat misdaden moeten worden berecht in het land waar ze zijn gepleegd. De Franse regering is dan ook akkoord met vervolging van Fransen in Irak.

Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken voelde zich echter wel gedrongen de doodstraffen dinsdag te veroordelen. „Frankrijk respecteert de soevereiniteit van de Iraakse autoriteiten, maar is principieel tegen de doodstraf”, liet het ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

Minister Jean-Yves Le Drian van Buitenlandse Zaken zei bovendien dat de regering zich voor de veroordeelden zal inzetten. „We doen ons uiterste best de doodstraf voor deze Franse mensen te voorkomen”, zei hij op radiozender France-Inter. Hij voegde eraan toe over de kwestie met de Iraakse president te hebben gesproken.

De advocaat van één van de veroordeelden, Nabil Boudi, verweet Frankrijk echter met dubbele tong te spreken. Hij merkte voor de Franse radio op dat Frankrijk heel goed wist dat zijn burgers in Irak ter dood veroordeeld zouden worden. Volgens hem was het onderzoek in Irak bovendien een „juridisch fiasco.”

De zaak schetst het dilemma van veel Europese landen: ze willen de Syriëgangers niet terug en nemen de Iraakse rechtsgang daarom op de koop toe. Mensenrechtenorganisaties hekelen de juridische praktijken in Irak en stellen dat bekentenissen vaak door marteling zijn afgedwongen. Dat zou ook bij de Fransen het geval zijn geweest. Processen tegen IS-verdachten zouden in sommige gevallen slechts enkele minuten hebben geduurd.

De Nederlandse en Britse regeringen onderzoeken de mogelijkheid van een internationaal tribunaal voor IS-verdachten.