Onenigheid regering Italië over inzet vrijwilligers

In de Italiaanse regering is onenigheid ontstaan over de inzet van 60.000 vrijwilligers die moeten toezien of mensen wel genoeg afstand van elkaar houden op straat en andere openbare plekken. Het voorstel van de Democratische Partij (PD) is niet goed ontvangen door de Vijfsterrenbeweging (M5S).

De minister van Regionale Zaken Francesco Boccia van PD zei maandag dat hij de vrijwilligers wil inzetten om te voorkomen dat er grote bijeenkomsten worden gehouden. Dat was afgelopen weekend op meerdere plekken het geval.

De minister van Industrie Stefano Buffagni (M5S) zei op Facebook dat zijn partij niet is geraadpleegd over dit plan. „Ik ben volledig tegen.” Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt niets van het plan te weten, terwijl het onder dat ministerie zou moeten vallen.

Afgelopen weekend waren op veel plaatsen te veel mensen bijeen en was het druk in stadscentra. PD wil dat in de toekomst voorkomen door onder meer werklozen die een uitkering ontvangen in te zetten als zogenoemde burgerlijke assistenten. Zij kunnen de autoriteiten helpen ervoor te zorgen dat de regels in acht worden genomen.

Begin maart ging Italië op slot vanwege de uitbraak van het coronavirus. Het is een van de zwaarst getroffen landen ter wereld. Vorige week zijn een aantal maatregelen versoepeld, waardoor mensen weer naar buiten mogen voor niet-noodzakelijke zaken zoals sporten of het ontmoeten van vrienden. Ook cafés zijn weer opengegaan en mensen mogen weer naar een andere regio reizen.