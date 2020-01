Onenigheid om inzet reservisten tegen bosbranden Australië

De brandweercommandant van de Australische staat New South Wales is niet blij met het eenzijdige besluit van de landelijke regering om 3000 reservisten in te zetten tegen de bosbranden. Shane Fitzsimmons zegt tegen omroep ABC dat er geen overleg is geweest en hij nu niet weet waar de reservisten worden ingezet.

„Ik ben dankbaar voor de extra mankracht, maar logistiek wordt het lastig”, aldus de brandweercommandant.

De regering laat weten dat er overleg is gevoerd met de staat New South Wales, overleg met de brandweer was volgens premier Scott Morrison niet nodig. De reservisten worden ingezet om de heftigste branden te blussen, aldus de premier.

Het dodental van de branden is zondag opgelopen naar 24. Een 47-jarige man probeerde het huis van een vriend te beschermen tegen het vuur en kwam daarbij om het leven.

Zondag zijn de weersomstandigheden gunstiger voor de brandweer. De temperatuur ligt lager en de wind is gaan liggen.

Veel mensen zitten nog steeds in het nauw door de branden. In de kustplaats Eden zijn de bewoners naar het strand gevlucht om aan de vlammenzee te ontkomen.