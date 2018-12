Onduidelijkheid rond botsing in Duitsland

De Duitse politie onderzoekt wie er achter het stuur zat van een auto waarin zaterdag door een frontale botsing met een ander voertuig in de plaats Stolberg drie doden vielen. In de andere auto overleefde een inzittende de klap niet.

Volgens de eerste berichten zaterdag zat een 17-jarige beginnend automobilist achter het stuur, onder begeleiding van zijn 44-jarige moeder. Maar later verklaarde de politie daar niet zeker van te zijn. De auto vloog na de botsing in brand en door de schade die daardoor ontstond is niet duidelijk wie er reed. De tiener kwam samen met zijn moeder en 16-jarige zus om het leven.

In de andere auto kwam een 21-jarige man om het leven en raakten drie anderen zwaargewond. De oorzaak van de botsing is niet bekend.