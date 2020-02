Onderzoeksteam WHO vertrokken naar China

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een team van deskundigen naar China gestuurd om onderzoek te doen naar de verspreiding van het nieuwe coronavirus. WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus maakte zondagavond via Twitter bekend dat het team op weg is naar Peking.

„Ik ben net op het vliegveld geweest om de teamleden een goede reis te wensen”, aldus de chef. Leider van de missie is zijn rechterhand Bruce Aylward. De Canadees is een expert op het gebied van infectieziekten. Hij werkt al lange tijd voor de WHO, waar hij zich onder meer bezighield met de bestrijding van polio en ebola.

Ghebreyesus onderhandelde eerder deze maand met de Chinese regering over de voorwaarden voor een internationale missie. Het duurde daarna nog twee weken voordat er overeenkomst was over de samenstelling van het team.