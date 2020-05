Onderzoeksinstituut verwacht nog meer coronadoden VS

Het prominente onderzoeksinstituut IHME, verbonden aan de Universiteit van Washington in Seattle, voorspelt dat het totale aantal coronadoden in de VS begin augustus op meer dan 147.000 uitkomt. Dat zijn bijna 10.000 doden meer ten opzichte van de laatste schatting die het instituut op zondag deed. Het Witte Huis maakt gebruik van de modellen die het IHME opstelt.

Volgens de onderzoekers reflecteren de nieuwe cijfers recente ontwikkelingen in zaken die invloed hebben op de verspreiding van het virus, zoals het testbeleid en het versoepelen van coronarichtlijnen. In veel Amerikaanse staten worden de maatregelen om het longvirus af te remmen geleidelijk aan versoepeld om de economie weer op gang te brengen.

Medisch topadviseur Anthony Fauci waarschuwde de Senaat dinsdag voor het te snel heropenen van het land tijdens de corona-epidemie. Als alles weer te snel opengaat en de beperkingen verdwijnen, kan dat tot nieuwe corona-uitbraken leiden, zei Fauci, die als één van de voornaamste adviseurs van president Trump in de coronacrisis geldt.