Onderzoeksinstituut verwacht 135.000 coronadoden in VS

Het prominente onderzoeksinstituut IHME, verbonden aan de universiteit van Washington in Seattle, voorspelt dat het aantal coronadoden in de VS begin augustus op ongeveer 135.000 uitkomt. Dat is bijna een verdubbeling van het aantal dodelijke slachtoffers ten opzichte van eerdere prognoses uit half april.

Volgens het instituut weerspiegelen de nieuwe voorspellingen de toenemende mobiliteit van de Amerikaanse bevolking en de versoepeling van de anticoronamaatregelen die rond 11 mei in 31 staten worden verwacht. Toenemende contacten tussen mensen zullen de overdracht van het coronavirus bevorderen, aldus het onafhankelijke instituut dat werkzaam is op het gebied van wereldwijde gezondheidsstatistieken. Het Witte Huis maakt gebruik van zijn modellen.

De Amerikaanse president Donald Trump stelde vrijdag zijn verwachtingen over het aantal mensen dat in de VS sterft aan de gevolgen van het coronavirus al fors naar boven bij. Tijdens een bijeenkomst in het Witte Huis zei hij te hopen dat het aantal doden onder de 100.000 blijft. Vorige week maandag sprak hij nog over een maximum van 60.000 tot 70.000.

Het aantal Amerikanen dat gestorven is aan de gevolgen van het longvirus staat nu op ongeveer 68.000.