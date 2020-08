Onderzoekers vrezen nog hoger dodental door coronavirus in VS

Onderzoekers van het onderzoeksinstituut IHME, verbonden aan de Universiteit van Seattle, vrezen voor een nog hoger dodental als gevolg van het coronavirus in de Verenigde Staten. Volgens rekenmodellen van het instituut kunnen er begin december mogelijk 310.000 mensen zijn overleden aan Covid-19. Dat zijn er nog 15.000 meer dan het rekenmodel twee weken geleden becijferde. .

De onderzoekers zeiden ook dat als 95 procent van de mensen in het openbaar altijd mondkapjes zouden dragen, het dodental tot 1 december misschien kan terugvallen tot 240.000.

Op dit moment zijn er in de VS door de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore meer dan 175.000 doden als gevolg van het coronavirus geteld. Iedere dag sterven er gemiddeld ongeveer duizend Amerikanen door het longvirus. Volgens het model van het IHME zou dat aantal halverwege oktober kunnen oplopen naar 2000 per dag.

De Verenigde Staten zijn met ruim 5,6 miljoen besmettingen het land dat het zwaarst is getroffen door de coronapandemie.