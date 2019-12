Onderzoekers vinden armen in maag haai

Onderzoekers hebben menselijke armen aangetroffen in de maag van een tijgerhaai die is gevangen bij La Réunion. Het lijkt te gaan om stoffelijke resten van een 70-jarige kajakker die eerder deze maand spoorloos verdween bij het Franse eiland in de Indische Oceaan, berichten Franse media.

De autoriteiten deden de morbide vondst bij toeval. Ze hadden de circa 3,5 meter lange haai vanwege een onderzoeksproject gevangen. In de maag van het dier bevond zich naast de lichaamsdelen ook een ketting. Die was van de verdwenen kajakker. Het is onduidelijk of het slachtoffer is gedood door de haai of pas na zijn overlijden is verslonden.

Uit DNA-onderzoek moet nog blijken of het slachtoffer inderdaad de vermiste man is. Het zou niet de eerst keer zijn dat haaien zich bij het eiland tegen mensen keren. Sinds 2011 zou sprake zijn geweest van 24 aanvallen, waarvan er 11 een dodelijke afloop hadden.