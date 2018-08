„Onderzoekers Jemen bedekken oorlogsmisdaden”

Saudische onderzoekers die formeel de taak hebben om beschuldigingen over oorlogsmisdaden in Jemen te onderzoeken, doen volgens Human Rights Watch (HRW) precies het tegenovergestelde. „De onderzoekers doen weinig meer dan oorlogsmisdaden verdoezelen”, zegt een woordvoerster van de mensenrechtenorganisatie tegen de BBC.

Een coalitie onder leiding van Saudi-Arabië bombardeert met grote regelmaat plaatsen waar Houthi-rebellen die in oorlog zijn met de regering van het land de dienst uitmaken. Door de luchtaanvallen sterven regelmatig burgers. Zo kwamen eerder deze maand meer dan veertig kinderen om het leven door een bombardement.

Uit officiële onderzoeken van een speciaal daartoe ingesteld team komt steevast dat een aanval rechtmatig was, of dat de coalitie er niet verantwoordelijk voor was, of dat sprake is van een onbedoelde vergissing. In slechts twee van 75 onderzoeken die HRW tegen het licht hield was de aanbeveling om de zaak verder uit te zoeken of disciplinaire maatregelen te nemen.

De coalitie heeft tot nog toe niet op de aantijgingen gereageerd.