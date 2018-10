Turkse en Saudische onderzoekers zijn het consulaat van Saudi-Arabië in Istanbul binnengegaan. Dat is de laatste plaats waar journalist Jamal Khashoggi levend is gezien. Hij ging het gebouw begin oktober binnen en kwam niet meer naar buiten.

Televisiezender CNN Türk bericht dat het team zoekt naar DNA-sporen van de verdwenen journalist. Het onderzoek zou zich niet beperken tot de diplomatieke post. Er zou ook poolshoogte worden genomen in de nabijgelegen ambtswoning van de consul.