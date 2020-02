Onderzoekers dichtbij oplossing moord Zweedse premier Palme

De onderzoekers van de moord op de Zweedse premier Olof Palme in 1986 zeggen dat ze een stuk dichter bij de oplossing zijn gekomen. De verantwoordelijk aanklager van de Zweedse justitie zei ervan overtuigd te zijn dat in de eerste helft van dit jaar bekend wordt wat er is gebeurd en wie verantwoordelijk is.

Voor de zomer moet er een aanklacht wegens de moord worden ingediend, anders wordt het onderzoek gestaakt, aldus aanklager Krister Petersson. Maar volgens hem zijn bepaalde sporen reden voor optimisme.

De sociaaldemocraat Palme werd op 28 februari 1986 vermoord na een bezoek aan een bioscoop in de binnenstad van Stockholm. Hij was op dat moment ruim drie jaar premier van Zweden.