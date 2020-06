Onderzoekers: coronavirus dook mogelijk al eerder op in China

Onderzoekers van de Harvard Medical School sluiten niet uit dat het coronavirus zich al in augustus 2019 verspreidde in China. Ze baseren zich op satellietbeelden en gegevens van zoekmachines op internet.

De onderzoekers zochten uit hoe vaak op internet is gezocht naar symptomen die worden geassocieerd met het virus, zoals hoesten en diarree. Ook keken ze op satellietbeelden naar de drukte op parkeerplaatsen bij ziekenhuizen in Wuhan, waar het coronavirus eind vorig jaar opdook.

Zowel het verkeer bij ziekenhuizen als het gebruik van zoekmachines om naar symptomen te zoeken, zou aan het eind van de zomer en het begin van de herfst al zijn toegenomen. De onderzoekers erkennen dat ze niet met volledige zekerheid kunnen zeggen of er een direct verband is met het coronavirus.

„Deze bevindingen ondersteunen de hypothese dat het virus op natuurlijke wijze opdook in het zuiden van China en mogelijk al circuleerde op het moment van de clusterbesmetting in Wuhan”, schrijven ze. Het zou met name opvallend zijn dat in augustus via zoekmachines veel vaker is gezocht naar „diarree”, omdat dat niet zou zijn gebeurd in eerdere griepseizoenen.