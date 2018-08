„Onderzoek om boerka-column Boris Johnson”

De Britse conservatieven stellen een onderzoek in naar opmerkingen van partijprominent Boris Johnson. De oud-minister van Buitenlandse Zaken heeft geschreven dat mensen er in een boerka uitzien als „brievenbussen” en „bankovervallers”. Dat leidde tot klachten die nu worden onderzocht, bericht Sky News op basis van anonieme bronnen.

Johnson schreef in een artikel geen voorstander te zijn van een boerkaverbod, maar dreef wel de spot met het kledingstuk. Hij wordt er nu van beschuldigd zich niet aan de gedragscode van de regeringspartij te hebben gehouden. Een comité moet zich over zijn opmerkingen gaan buigen. De voormalige burgemeester van Londen kan in het uiterste geval uit de partij worden gezet.

Binnen oppositiepartij Labour lijkt niet te worden gerouwd om de interne onrust bij de rivaliserende Conservatieve Partij. „Of Boris is schuldig, of de Tories dulden islamofobie”, concludeerde een bron uit het sociaaldemocratische kamp. De politie had al laten weten de opmerkingen van Johnson niet als strafbaar te zien.

De politicus stapte vorige maand op als minister. Hij vond dat de brexitplannen van premier Theresa May niet ver genoeg gingen.