Onderzoek naar zelfmoord Indiase „Houdini”

De Indiase politie heeft een onderzoek ingesteld naar de mislukte stunt van een boeienkoning. ‘Magiër’ Chanchal Lahiri liet zich zondag geboeid de rivier in takelen in de miljoenenstad Kolkata, maar kwam niet meer boven water. Een dag later vonden reddingswerkers zijn lichaam.

De politie wil nu weten of de boeienkoning zelfmoord heeft gepleegd en of hij daarbij hulp kreeg van zijn bedrijf, dat zich ook schuldig gemaakt zou hebben aan nalatigheid.

Verder had Lahiri helemaal geen toestemming om zich in het water te begeven, zegt de politie, en was er geen rivierpolitie om een oogje in het zeil te houden, omdat de boeienkoning een uur eerder met zijn act begon dan hij had aangekondigd.

Lahiri wilde een truc van de beroemde goochelaar Harry Houdini (1874-1926) nadoen.