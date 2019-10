Onderzoek naar verkiezingsfraude Bolivia

De Boliviaanse president Evo Morales heeft zaterdag beloofd dat er een tweede stemronde komt als er bewijs wordt gevonden voor verkiezingsfraude. Hij en de nationale kiesraad TSE hebben er geen bezwaar tegen dat de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) onderzoekt of er bij het tellen van de stemmen is gesjoemeld.

Morales, die sinds 2006 aan de macht is, werd vorige week zondag opnieuw herkozen. Volgens de TSE kreeg hij officieel 47,08 procent van de stemmen, zijn belangrijkste rivaal Carlos Mesa kwam niet verder dan 36,51. Die marge was voldoende om een beslissende ronde overbodig te maken. Onafhankelijke waarnemers spraken hun bedenkingen daarover uit.

De verkiezingsuitslag leidde tot grote onrust en ongeregeldheden in het Zuid-Amerikaanse land. De oppositie ging massaal de straat op om te protesteren, ook zaterdag weer. Internationaal wordt eveneens betwijfeld of het er eerlijk aan is toegegaan. Morales ontkent de malversaties en om de gemoederen tot bedaren te brengen nodigde hij de buitenlandministers van Argentinië, Brazilië, Colombia en de VS uit een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken.