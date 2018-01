Onderzoek naar twijfelachtige Russische kunst

Deskundigen gaan onderzoeken of kunstwerken van Russische avant-gardisten in het Museum voor Schone Kunsten (MSK) in Gent wel echt zijn. Er heerst twijfel rondom de authenticiteit van de bruiklenen. De Vlaamse cultuurminister Sven Gatz, de stad Gent en het museum willen uitsluitsel via onderzoek in een laboratorium.

Het gaat om 26 werken van kunstenaars als Malevitsj, Kandinsky en Gontcharova. Kunsthandelaren stellen dat er een luchtje hangt rond de schilderijen, die eigendom zijn van de Dieleghem Stichting van Igor en Olga Toporovski. Het museum kreeg enkele documenten over de herkomst en heeft wel kunsthistorisch, maar geen technisch onderzoek verricht.

„Het is niet aan de overheid om te bepalen welke werken in een museum tentoongesteld moeten worden, maar aangezien de discussie omtrent de echtheid van de collectie van Toporovski grote proporties aanneemt, lijkt het ons raadzaam om snel voor klaarheid te zorgen”, aldus Gatz.

Het museum zegt dat het ongewild in het oog van een storm terecht is gekomen. „We hopen dat de rust nu weerkeert.”