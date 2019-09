Onderzoek naar Tsjechische premier stopgezet

Een fraudeonderzoek naar de Tsjechische premier Andrej Babis is stopgezet, meldt de krant Denník N maandag. Babis zou jarenlang onrechtmatig hebben geprofiteerd van EU-subsidies. De multimiljardair en leider van de partij ANO 2011 heeft de aantijgingen altijd weersproken en noemde het onderzoek politiek gemotiveerd.

Onduidelijk is waarom het onderzoek naar hem nu is stopgezet. Wel liet justitie weten van mening te zijn veranderd. Wat daar precies mee wordt bedoeld is niet duidelijk.

Babis staat al tijden onder druk in eigen land. In juni gingen veel Tsjechen de straat op om te demonstreren tegen de regeringsleider. Ze eisten zijn onmiddellijke ontslag en een onafhankelijk onderzoek.

De 65-jarige Babis staat aan het hoofd van een minderheidsregering met de sociaal-democraten en krijgt gedoogsteun van de communisten.