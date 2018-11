Onderzoek naar telefoontje Mladic naar Servië

De voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic heeft mogelijk de regels overtreden door vrijdag vanuit de gevangenis in Scheveningen te bellen naar de zender Happy TV. Hij sprak in dit Servische ochtendprogramma met zijn zoon Darko en andere gasten in de show.

Het VN-oorlogstribunaal MICT, dat de zaak van Mladic in behandeling heeft, onderzoekt of de oud-legerleider met zijn telefoontje in de fout is gegaan. Een MICT-woordvoerster zei tegen de nieuwssite BalkanInsight dat gevangenen het recht hebben om contact te hebben met familieleden, zonder dat ze daar vooraf toestemming nodig hebben van het MICT-secretariaat. Voor contacten met de media is die toestemming wel nodig.

Mladic kreeg vorig jaar levenslang, onder meer vanwege de volkerenmoord in Srebrenica. Mladic’ troepen liepen die stad in 1995 onder de voet. Kort daarna werden vele duizenden moslimmannen en -jongens gedood. Srebrenica stond destijds onder de bescherming van Nederlandse vredesmilitairen. Hij is tegen die veroordeling in beroep gegaan.