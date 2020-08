Onderzoek naar Pompeo om toespraak Republikeinse conventie

Een toezichtscommissie in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een onderzoek geopend naar minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. De voorzitter Joaquin Castro, een Democraat, wil weten of Pompeo de wet overtreedt door de Republikeinse conventie dinsdag toe te spreken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken staat van oudsher niet toe dat functionarissen zich mengen in partijpolitiek, waaronder partijconventies.

Castro, die voorzitter is van de subcommissie die toezicht houdt op het ministerie van Buitenlandse Zaken, schrijft in een brief aan onderminister Stephen Biegun dat Pompeo’s optreden op de Republikeinse conventie „zeer ongebruikelijk” zal zijn. Volgens Castro is Pompeo’s voornemen om de conventie toe te spreken mogelijk in strijd met de wet.

Pompeo, die momenteel op reis is in het Midden-Oosten, zal de conventie toespreken in een video die in Jeruzalem is opgenomen. Het voorgenomen optreden zorgt voor verontwaardiging bij onder anderen Democraten en hoge diplomaten.

Met de toespraak zou Pompeo ook zijn eigen instructies aan medewerkers van het ministerie overtreden. Op 24 juli stuurde hij nog een bericht aan ambtenaren van zijn ministerie waarin hen werd verboden om in werktijd en vrije tijd met partijpolitiek bezig te zijn. Een functionaris zegt dat Pompeo op persoonlijke titel komt spreken en dat er er geen ministeriële medewerkers of middelen bij gemoeid zijn.