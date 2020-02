Onderzoek naar piloten gecrasht toestel Istanbul

Na het vliegtuigongeluk in Istanbul met drie doden, is een onderzoek ingesteld tegen de twee gewonde piloten. De staatsaanklager stelt een onderzoek in naar „nalatig handelen met doden en gewonden van meer dan één persoon tot gevolg”, meldde staatspersagentschap Anadolu donderdag.

Een van de piloten raakte lichtgewond, de ander zwaar, zo werd gezegd. Ze worden als verdachten gehoord zodra hun toestand na medische behandeling dat toelaat.

Het toestel van de Turkse prijsvechter Pegasus Airlines was tijdens de landing woensdag op de luchthaven Sabiha Gökcen doorgegleden en in stukken gebroken. Volgens officiële cijfers kwamen drie mensen daarbij om het leven en raakten 180 anderen gewond. De precieze oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. De directeur van de luchtvaartmaatschappij, Mehmet Tevfik Nane, zei: „Dergelijke incidenten gebeuren niet alleen om één reden, maar door een combinatie van verschillende factoren.”

Anadolu meldde verder dat vier luchthavenmedewerkers worden ondervraagd over het ongeval. Daarnaast wordt onderzocht of de landingsbaan geschikt was om te landen, of er schade was aan het vliegtuig en onder welke weersomstandigheden het vliegtuig was geland. Woensdagavond was het stormachtig en regenachtig in Istanbul.