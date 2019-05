Onderzoek naar peilingen Australië

In Australië wordt onderzocht waarom peilingbureaus de verkiezingsuitslag niet wisten te voorspellen. In de meeste peilingen leek de oppositie af te stevenen op de overwinning, maar uiteindelijk gingen de regerende conservatieven er met de winst vandoor. Premier Scott Morrison noemde dat een politiek wonder.

De brancheorganisatie van marktonderzoekers laat nu uitzoeken waarom de voorspellingen niet klopten. "We moeten zorgen dat het publiek weer vertrouwen kan hebben in de bruikbaarheid en geloofwaardigheid van peilingen", aldus het hoofd van de Association of Market and Social Research Organisations.

De verkiezingsuitslag kwam voor veel Australiërs als een complete verrassing. Zelfs aan de vooravond van de verkiezingen ging oppositiepartij Labor nog aan kop in vrijwel alle peilingen. Experts discussiëren in lokale media al volop over de vraag waarom die niet klopten.

"We hebben de afgelopen jaren verrassingen gezien met de brexit en Trump. Maar Australië, vanwege de stemplicht en andere stabiliserende factoren, was daar niet echt aan blootgesteld", aldus een politicoloog tegen SBS News.