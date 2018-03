Onderzoek naar misbruik Facebookgegevens

De autoriteiten in Massachusetts starten een onderzoek naar het gebruik van de privé-informatie van tientallen miljoenen Facebookgebruikers. Het databedrijf Cambridge Analytica zou de gegevens hebben gebruikt om profielen te maken van Amerikaanse kiezers, berichten The New York Times en The Observer.

De gegevens zouden zijn verzameld via de app thisisyourdigitallife. Honderdduizenden gebruikers kregen betaald om een persoonlijkheidstest af te nemen. Ze gaven ook toestemming voor het gebruik van hun data voor wetenschappelijke doeleinden. De app verzamelde echter ook de informatie van hun Facebookvrienden, bericht de Britse krant.

De Facebookgegevens zouden zijn gebruikt om profielen te maken van Amerikaanse kiezers. Zij konden zo worden bestookt met gepersonaliseerde politieke advertenties, zei een klokkenluider. Facebook maakte vrijdag bekend Cambridge Analytica en moederbedrijf SCL te schorsen vanwege schendingen van het privacybeleid.

Ook de autoriteiten bemoeien zich met de kwestie. De procureur-generaal van Massachusetts maakte bekend een onderzoek te starten. Ze riep Facebook en Cambridge Analytica op onmiddellijk openheid van zaken te geven.