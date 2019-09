Onderzoek naar massale zeehondensterfte Alaska

Amerikaanse biologen onderzoeken de massale sterfte van zeehonden in de staat Alaska. Sinds juni vorig jaar zijn bijna driehonderd gestorven zeehonden gevonden, en dat zijn er veel meer dan normaal. In heel 2018 ging het om 119 sterfgevallen. De National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) spreekt van een „ongebruikelijke sterfte”. Ook zijn veel van de dieren ondervoed.

Wetenschappers gaan ervan uit dat nog veel meer zeehonden zijn overleden. Volgens de NOAA worden wel karkassen gevonden, maar veel dode zeehonden zinken naar de bodem of komen nooit aan wal. De vele sterfgevallen komen mogelijk door de schaarste van ijs en de relatief hoge temperatuur van het zeewater. „De warme omstandigheden kunnen een mogelijke oorzaak zijn van de dode zeehonden”, zegt Julie Speegle van de NOAA. Het is volgens haar een gevolg van de opwarming van de aarde.

Niet alleen onder zeehonden, maar ook onder grijze walvissen neemt het aantal sterfgevallen in Alaska toe. Volgens cijfers van de NOAA zijn er dit jaar al 212 dood gevonden.