Onderzoek naar luidruchtige zeeleeuwen Keulen

De Duitse autoriteiten zoeken uit of zeeleeuwen in de dierentuin van Keulen voor geluidsoverlast zorgen. Een omwonende had geklaagd dat de luidruchtige dieren haar ’s nachts wakker houden.

De lokale autoriteiten nemen de klacht serieus. Uit metingen moet blijken of de vijf Californische zeeleeuwen te veel lawaai maken. Als de dieren inderdaad voor overlast zorgen, zal met de dierentuin worden overlegd over maatregelen. Het is nog onduidelijk waarom de dieren in de nachtelijke uren lawaai maken. De Kölner Zoo wil een camera plaatsen om het probleem in kaart te brengen.