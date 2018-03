Onderzoek naar leningen aan bedrijf Kushner

Het Witte Huis onderzoekt of bij twee leningen van in totaal meer dan 500 miljoen dollar, die zijn verstrekt aan het vastgoedbedrijf van Jared Kushner, de schoonzoon en adviseur van president Donald Trump, regels zijn overtreden.

Het Amerikaanse bureau voor overheidsethiek heeft van de juridische afdeling van het Witte Huis te horen gekregen dat die begonnen is feiten te verzamelen, noodzakelijk om erachter te komen of er wetten of regels zijn geschonden. Dat hebben zij laten weten in een brief aan de Democratische afgevaardigde Raja Krishnamoorthi.

De New York Times meldde in februari dat het bedrijf Kushner Cos leningen had ontvangen van Citigroup van 325 miljoen dollar en van Apollo Global Management van 184 miljoen dollar. Kushner, de echtgenoot van Trumps dochter Ivanka Trump, nam vorig jaar ontslag bij Kushner Cos om belangenverstrengeling te voorkomen.