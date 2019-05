Onderzoek naar kapitein Sea-Watch 3

Aanklagers in de Italiaanse provincie Agrigento hebben een onderzoek ingesteld naar de kapitein van de Sea-Watch 3. De schipper wordt verdacht van het faciliteren van illegale migratie, bericht het Italiaanse persbureau Ansa.

Sea-Watch bevestigt dat een onderzoek is ingesteld en zegt "niets te verbergen" te hebben. De onder Nederlandse vlag varende Sea-Watch 3 haalde vorige week 65 migranten van een bootje dat in nood was geraakt voor de kust van Libië. Zij zijn inmiddels overgebracht naar Italië.

De Italiaanse autoriteiten hebben de inbeslagname bevolen van het schip. Dat wordt naar Licata op Sicilië geëscorteerd. Minister Matteo Salvini (Binnenlandse Zaken) reageerde boos op het besluit de migranten aan land te laten, maar toonde zich maandag wel in zijn nopjes met het onderzoek naar de kapitein.