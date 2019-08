Onderzoek naar grote Britse stroomstoring

De Britse energiewaakhond Ofgem wil dat precies wordt uitgezocht waardoor de grote stroomstoring van vrijdag is veroorzaakt. In grote delen van Engeland en Wales viel in de avondspits de stroom een uur lang uit, waardoor 1 miljoen huishoudens zonder elektriciteit zaten en een chaos ontstond op wegen en in het openbaar vervoer. Alleen al in Londen werden 300.000 adressen getroffen.

Netbeheerder National Grid kon vrijdag nog niet veel zeggen over de oorzaak van de plotselinge stroomuitval, maar zei niet uit te gaan van „boze opzet of een cyberaanval”, aldus een woordvoerder tegen de BBC.

De stroomstoring ontstond toen eerst een elektriciteitscentrale ten noorden van Londen uitviel, direct gevolgd door een windpark voor de kust van Yorkshire. De reservesystemen konden de plotselinge vraag niet aan.