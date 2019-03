Onderzoek naar gebruik livebeelden bloedbad

De Australische mediawaakhond onderzoekt of media in de fout zijn gegaan door livebeelden te gebruiken van het bloedbad in Nieuw-Zeeland. De Australian Communications and Media Authority (ACMA) heeft de bevoegdheid forse boetes op te leggen als de regels worden overtreden.

De vermeende schutter, Australiër Brenton Tarrant, zond via Facebook live beelden uit van de moordpartijen in twee moskeeën. Sommige Australische televisiezenders gebruikten fragmenten of afbeeldingen uit die livestream. De toezichthouder besloot daarop een ,,formeel onderzoek'' in te stellen.

De ACMA zegt ook ,,bezorgd'' te zijn over materiaal dat is verspreid via websites van zenders, maar daar heeft het geen zeggenschap over. De waakhond overlegt wel met de Australische Raad voor de Journalistiek, die de berichtgeving over de aanval eveneens tegen het licht zou houden.

De door de schutter gestreamde beelden van het bloedbad hebben zich eerder als een olievlek verspreid over het internet. Facebook zei de oorspronkelijke video ,,snel'' te hebben verwijderd. Het bedrijf zou binnen 24 uur nog eens 1,5 miljoen filmpjes hebben weggehaald met beelden van de schietpartijen.