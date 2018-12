Onderzoek naar Egyptenaren in verdwijningszaak

Italiaanse aanklagers gaan onderzoek doen naar vijf leden van Egyptische veiligheidseenheden voor hun vermeende betrokkenheid bij de verdwijning van de student Giulio Regeni.

Regeni, een 28-jarige postdoctorale student aan de universiteit van Cambridge, verdween in Caïro in januari 2016. Zijn lichaam werd bijna een week later gevonden en onderzoek wees uit dat hij voor zijn dood was gemarteld.

Egyptische functionarissen hebben herhaaldelijk elke betrokkenheid bij de dood van Regeni ontkend. De vijf veiligheidsfunctionarissen waren mogelijk betrokken bij de vermeende ontvoering van Regeni.