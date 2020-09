Onderzoek naar dodelijke bosbrand in Oregon

Na vermoedens over mogelijke brandstichting is onderzoek ingesteld naar een dodelijke bosbrand in de Amerikaanse staat Oregon. Dat hebben de plaatselijke autoriteiten bekendgemaakt. De brand brak uit in de stad Ashland en verwoestte honderden huizen in nabijgelegen plaatsen.

Het lichaam van een slachtoffer is gevonden in een van de verwoestte gebouwen. Volgens de politiechef van Ashland zullen waarschijnlijk nog meer lichamen worden ontdekt als de autoriteiten woningen doorzoeken die door het vuur zijn vernietigd.

In de staat, in het noordwesten van het land, woeden al dagenlang meerdere grote natuurbranden. Die werden aangewakkerd door de harde wind. Ook was sprake van hoge temperaturen. De plaatsen Detroit, Blue River, Vida, Phoenix en Talent zijn zwaar getroffen.Tienduizenden mensen moesten in allerijl hun huis verlaten.

In totaal woeden er in het westen van de VS bijna honderd bosbranden. Alleen al in Oregon zijn 3000 brandweerlieden ingezet om enkele tientallen branden te bestrijden. In Medford, een stad in het zuiden van Oregon met ruim 80.000 inwoners, hebben de meeste mensen te horen gekregen dat ze moeten evacueren of daarmee rekening moeten houden.