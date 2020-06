Onderzoek naar beleid politie Minneapolis na dood Floyd

De autoriteiten in de Amerikaanse staat Minnesota stellen een onderzoek in naar de politie in Minneapolis, de stad waar de zwarte arrestant George Floyd om het leven kwam. Gouverneur Tim Walz zegt volgens lokale media dat wordt uitgezocht of de politie zich op structurele basis schuldig maakt aan discriminerende praktijken.

Walz kondigde aan dat het politiebeleid en de procedures van de afgelopen tien jaar tegen het licht worden gehouden. Dat wordt gedaan door een overheidsdienst die specifiek is belast met onderzoeken naar mensenrechtenschendingen, de Minnesota Department of Human Rights. Als blijkt dat het beleid van de politie discriminerend is, dan wordt daar volgens de gouverneur een een einde aan gemaakt.

De dood van Floyd heeft in de VS geleid tot grote onrust. Op videobeelden is te zien hoe een agent minutenlang met zijn knie op de nek van de zwarte man drukt. Die ligt geboeid op de grond en maakt duidelijk niet te kunnen ademen. De betreffende agent is inmiddels ontslagen en wordt verdacht van doodslag. Drie andere betrokken politiemensen zijn hun baan kwijt.

Het onderzoek dat Walz aankondigde staat los van de vervolging van de betrokken agent. „De inzet is niet dat we specifieke mensen strafrechtelijk willen aanpakken”, zegt mensenrechtencommissaris Rebecca Lucero, die het onderzoek gaat leiden. „Dit draait om een systeemverandering.”