Onderzoek: met zout gekweekte tomaat lekkerder

Tomaten smaken lekkerder als ze met zout water zijn gekweekt, stellen onderzoekers van de Universiteit Gent. Door het zout nemen de tomaten minder vocht op, waardoor er meer suikers in de vrucht komen. De wateropname van de planten is met continue metingen van sensoren beter te controleren door het zoutgehalte aan te passen dan door meer of minder water te geven, verklaart wetenschapper Bart Van de Wal woensdag.

Honingtomaten uit Nederland zijn enorm zoet, doordat de telers vooral op de smaak letten, geeft Van de Wal als voorbeeld. „Hierdoor zijn de tomaten wel heel wat kleiner en brengen ze minder op. Dit in tegenstelling tot sommige grote, smaakloze tomaten in België waarbij de telers focussen op kwantiteit en niet zozeer op kwaliteit. Door zout in het water toe te voegen, kunnen we nu het beste van de twee combineren in grote én lekkere tomaten.”

Om precies te bepalen hoeveel water de plant nodig heeft, werd onder meer gekeken naar de diameter van de plant en de hoeveelheid water die erdoor stroomt. „Zo kunnen we precies bepalen hoeveel water de plant nodig heeft. Als een plant vlak na het water geven onmiddellijk dikker wordt, had hij water te kort. Je kan het vergelijken met een glas water direct leegdrinken als je dorst hebt.”

De onderzoeker van de faculteit bio-ingenieurswetenschappen gaat in vervolgproeven ‘spelen’ met de hoeveelheid zout om de effecten „nog beter in kaart te brengen”.