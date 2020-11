Onderzoek: 26.000 kindslachtoffers bij conflicten Afghanistan

In Afghanistan zijn tussen 2005 en 2019 in totaal 26.025 kinderen gedood of gewond geraakt. Dat constateert de Britse organisatie Save the Children. De organisatie deed onderzoek naar het aantal kindslachtoffers als gevolg van conflicten tussen pro- en antiregeringstroepen in het land.

Alleen al vorig jaar werden 874 kinderen gedood en raakten 2275 kinderen gewond. Van alle kindslachtoffers bij conflicten wereldwijd komt 30 procent uit Afghanistan. Save the Children noemde het land al de dodelijkste plek voor kinderen om te leven.

Eerder bleek uit een rapport van Verenigde Naties (VN) dat in de eerste maanden van dit jaar bijna 6000 burgers werden gedood of gewond raakten. Daarvan was 31 procent minderjarig.

In Afghanistan is al jaren een oorlog gaande waarmee de extremistische Taliban de macht proberen te heroveren. Troepen van de Verenigde Staten en bondgenoten vielen de Taliban aan, als reactie op de aanslagen van 11 september 2001 in New York. Dit jaar sloten de VS en de Taliban een akkoord, al leidde deze stap in het vredesproces volgens de VN niet tot een afname van geweld. Naast de Taliban maakt ook de lokale tak van Islamitische Staat slachtoffers.