Onderwijsminister Noordrijn-Westfalen tegen snel sluiten scholen

Bij een regionale uitbraak van het coronavirus, moeten niet direct alle scholen weer gesloten worden. Dat zegt minister van Onderwijs van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen Yvonne Gebauer in de krant Kölner Stadt-Anzeiger. In de deelstaat zijn deze week in twee regio’s weer strenge lockdownmaatregelen ingevoerd na uitbraken van het virus.

„We moeten niet als reflex direct de scholen sluiten. Bij besmettingen in een bepaalde regio, moet er gericht actie worden ondernomen”, aldus Gebauer. „Het kan niet zo zijn dat direct wordt besloten alle scholen en kinderopvanglocaties dicht te gooien als daar in de buurt besmettingen zijn vastgesteld. We moeten de maatregelen niet ten koste van onze kinderen laten gaan.”

In Gütersloh en Warendorf zijn zeker 1500 mensen positief getest op het virus. De besmettingen zijn allemaal terug te leiden naar de vleesfabriek van Tönnies.