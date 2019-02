Onderminister Rosenstein vertrek in maart

De Amerikaanse onderminister van Justitie Rod Rosenstein stapt naar verwachting half maart op. Volgens een medewerker van het ministerie van Justitie is het de verwachting dat Rosenstein, die lange tijd de verantwoordelijkheid had voor het speciale onderzoek van Robert Mueller, vertrekt als William Barr aantreedt als de nieuwe minister. Barr werd afgelopen vrijdag beëdigd.

Trump heeft het onderzoek van Mueller naar mogelijke samenzweringen voorafgaande aan verkiezingen van 2016 een op niets gebaseerde heksenjacht genoemd. Het onderzoek zal volgens een Republikeinse senator niet worden gestopt, wanneer Barr is aangetreden.

Rosenstein kreeg afgelopen maandag felle kritiek van president Trump. Aanleiding waren uitspraken van de voormalige tweede man van de FBI, Andrew McCabe. Die had in een interview met CBS gezegd dat Rosenstein had overwogen om opnameapparatuur te dragen in vergaderingen met Trump. Rosenstein zei dat de uitspraken van McCabe onjuist waren.