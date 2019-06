Onderminister geschorst om verwijderen betoger

De Britse onderminister van Buitenlandse Zaken Mark Field is geschorst omdat hij een vrouwelijke betoger bij de nek had gepakt en verwijderd tijdens een toespraak van minister van Financiën Philip Hammond. Premier Theresa May liet vrijdag via een woordvoerster weten dat ze beelden van het incident had gezien en die „zeer verontrustend” vindt.

Meerdere vrouwelijke betogers tegen klimaatverandering verstoorden donderdag een toespraak van Hammond door leuzen te roepen. Op videobeelden is te zien dat Field ingreep en een activiste verwijderde.

Field zei tegen de BBC dat hij het incident betreurt. Hij zei dat hij „zich oprecht zorgen maakte” dat de vrouw mogelijk bewapend was.